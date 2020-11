Krimp verwacht voor Franse economie in vierde kwartaal

PARIJS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Franse economie zal in het vierde kwartaal weer krimp laten zien vanwege de herinvoering van lockdownmaatregelen tegen het oplaaiende coronavirus. Dat meldde het Franse statistiekbureau Insee.

In het beste scenario, waarbij de beperkingen op 1 december eindigen en de economische activiteit weer sterk opveert, wordt gerekend op een krimp met 2,5 procent op kwartaalbasis. Als de pandemie aanhoudt en de economische activiteit niet verbetert, kan de neergang uitkomen op 6 procent, aldus Insee. Voor heel 2020 rekent het bureau op een krimp van de Franse economie met 9 tot 10 procent.

"De tweede coronagolf en de hernieuwde inperking van de bevolking hebben het herstel beschadigd en het tempo van de crisis verandert", stelt het statistiekbureau. Volgens Insee is de impact van de virusuitbraak is nu wel minder groot dan eerder dit jaar omdat de lockdowns minder strikt zijn en meer bedrijven open kunnen blijven door extra gezondheidsmaatregelen. De horeca in Frankrijk kan nog wel tot half januari gesloten blijven, zo werd eerder op de dag bekend.