'Air France-KLM overweegt nog eens 6 miljard op te halen'

Dat Brussel dit goedkeurt is toch wel de hypocrisie van de bovenste plank. Wat zou het als KLM failliet wordt verklaard, er zijn veel betere en goedkopere luchtvaartmaatschappijen. Of wilt u vliegen met KLM en Air France en de hoofdprijs betalen? Mijn dochter vloog met Air France van Parijs naar Mexico, ruim 10 uur in het vliegtuig ( vliegtijd wel te verstaan ) en twee maal kwam men langs om wat drinken aan te bieden. En dat was echt geen economy ticket.