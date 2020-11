'Air France-KLM overweegt nog eens 6 miljard op te halen'

quote: Knife Catcher schreef op 17 november 2020 18:44:

1 ding doen ze goed: het geld verbranden.

met 2 miljard extra EV staan ze in het voorjaar nog steeds negatief.

Koers eind oktober nog ruim beneden drie euro. Nu anderhalve maand later ruim boven vier euro en dat met deze vooruitzichten. Wie stopt er nu nog geld in Air France-KLM buiten speculanten. Ik snap werkelijk niets van deze stijging. Bedrijf is zometeen een grote schuldenberg.