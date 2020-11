Verliezen op Europese beurzen houden aan

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index stond dinsdagmiddag tussentijds lager, na de sterke opmars in de afgelopen dagen na positief vaccinnieuws. Ook elders in Europa stonden de aandelenbeurzen overwegend op verlies. Daarbij drukten zorgen over oplopende besmettingsaantallen in de Verenigde Staten en Europese landen het sentiment.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,7 procent lager op 597,49 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 872,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,5 procent. Londen verloor 1,5 procent.

Naast coronanieuws beheersen ook brexitperikelen de stemming op de beursvloeren. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat mogelijk aanstaande maandag een akkoord wordt bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een handelsakkoord. Premier Boris Johnson liet daarop weten dat het nog lang niet zeker is dat er een brexitdeal bereikt zal worden.

Unibail-Rodamco-Westfield

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,1 procent. ABN AMRO won ruim 1 procent. Financieel directeur Clifford Abrahams vertrekt eind februari bij de bank om bij de Britse branchegenoot Virgin Money UK aan de slag te gaan. Hij wordt daar eveneens financieel directeur.

TKH was koploper in de MidKap met een plus van 2,9 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting. De impact van de coronacrisis op de activiteiten is volgens de technologiegroep minder groot dan eerder werd gevreesd. Ook startte de onderneming met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 25 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

EasyJet

In Londen daalde EasyJet 3,2 procent. De Britse prijsvechter leed in het boekjaar 2020 zijn eerste jaarverlies ooit door de reisrestricties en de afnemende vraag naar tickets als gevolg van de coronapandemie.

In Madrid ging de aandacht uit naar de bankensector. De Spaanse banken BBVA (min 6,8 procent) en Banco de Sabadell (plus 4,1 procent) bevestigden gesprekken te voeren over een mogelijk fusie. De aandelen van de twee banken lieten maandag al forse koerswinsten zien door geruchten over een mogelijke samenwerking.

De euro noteerde op 1,1871 dollar, tegenover 1,1837 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 41,07 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 43,51 dollar per vat.