Verliezen op Wall Street na vaccinrally

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York verloren dinsdag bij de opening terrein. Na de sterke winsten in de voorgaande handelsdagen dankzij opbeurend nieuws rond coronavaccins, lijken beleggers hun vizier nu weer te richten op de steeds snellere verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten. Supermarktconcern Walmart stond in de schijnwerpers na kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde na een enige minuten handelen 1,1 procent lager op 29.606 punten. De S&P 500 verloor 0,7 procent tot 3601 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 11.895 punten. Maandag bereikten de Dow-Jonesindex en de S&P 500 nog recordhoogtes na het nieuws dat een mogelijk coronavaccin van Moderna 94,5 procent effectief was bij het voorkomen van de longziekte.

Walmart zakte 1,9 procent, ondanks de gestegen omzet in het voorbije kwartaal door hamsteraars. Ook de onlineverkoop steeg hard door thuisblijvers die online aankopen bij de supermarktketen doen.

Tesla

Tesla schoot ruim 11 procent omhoog. De maker van elektrische auto's wordt in december opgenomen in de S&P 500, wat waarschijnlijk betekent dat meer passieve beleggers geld in het bedrijf zullen steken. Tesla is naar beurswaardering gemeten de grootste nieuwkomer in de bekende beursgraadmeter.

Amazon maakte bekend voortaan ook medicijnen op recept te bezorgen. Met de apotheekdiensten gaat Amazon de concurrentie aan met apothekersbedrijven als CVS Health en Walgreens Boots Alliance. Het webwinkelbedrijf won 1,1 procent.

Verder is bekend geworden dat Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, afgelopen kwartaal nieuwe investeringen heeft gedaan in coronavaccinmakers Pfizer en Merck. Die twee farmaceuten wonnen respectievelijk 2,2 en 0,5 procent. Ook zet Berkshire in op farmaceut AbbVie (plus 0,9 procent) en Bristol-Myers Squibb (min 0,5 procent). Berkshire zelf ging bijna 1 procent omlaag.