Amerikaanse industrie produceert meer

WASHINGTON (AFN) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in oktober met 1,1 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Federal Reserve.

Economen hielden in doorsnee rekening met een stijging met 1 procent op maandbasis. In september nam de productie volgens een bijgesteld cijfer nog met 0,4 procent af.

De bezettingsgraad in de industrie van de VS kwam in oktober uit op 72,8 procent, tegen een herziene 72 procent in in september.