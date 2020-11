'Gemengde opening verwacht op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan dinsdag naar verwachting voor een gemengde opening. Net als in Europa lijken beleggers op Wall Street wat gas terug te nemen na de recente sterke opmars. Ook zijn er in de Verenigde Staten nog enkele grote winkelbedrijven met resultaten naar buiten gekomen.

Zo heeft Walmart afgelopen kwartaal weer goede zaken gedaan met de verkopen via het internet, omdat Amerikanen boodschappen massaal lieten thuisbezorgen vanwege de coronacrisis. Ook in de gewone winkels van Walmart, het grootste supermarktbedrijf van de VS, nam de verkoop verder toe omdat nog steeds werd gehamsterd door consumenten. Doe-het-zelfketen Home Depot en warenhuisketen Kohl's gaven eveneens een kijkje in de boeken.

Ook Tesla weet de aandacht op zicht gericht. De maker van elektrische auto's wordt in december opgenomen in beursindex S&P 500. Het is met een beurswaarde van zo'n 390 miljard dollar het grootste bedrijf dat ooit aan de lijst wordt toegevoegd. Door de opname in de S&P 500 komt het aandeel Tesla in de portefeuilles van fondsen en volgers van de index terecht.

Amazon

Amazon staat tevens in de schijnwerpers. Het webwinkelconcern gaat zich storten op de verkoop en bezorging van medicijnen op recept. Met de apotheekdiensten gaat Amazon de concurrentie aan met apothekersbedrijven als CVS Health en Walgreens Boots Alliance. Chipmaker NXP Semiconductors kondigde op zijn beurt een strategische samenwerking aan met Amazon Web Services. Het Eindhovense bedrijf met notering in New York hoopt dat de alliantie helpt bij het ontwikkelen van 'slimme' toepassingen in de auto-industrie.

Verder is bekend geworden dat Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, afgelopen kwartaal nieuwe investeringen heeft gedaan in coronavaccinmakers Pfizer en Merck. Ook zette Berkshire in op farmaceuten AbbVie en Bristol-Myers Squibb. Tegelijkertijd verlaagde de multimiljardair zijn belangen in financiële bedrijven, waaronder Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Geremd blijven

Intussen lopen de besmettingscijfers in de VS weer hard op en de economische activiteit zal volgens deskundigen tot zeker halverwege 2021 geremd blijven, het recente goede nieuws over coronavaccins ten spijt. Dit voert de druk op beleidsmakers op, zegt hoofdeconoom Gilles Moëc van vermogensbeheerder AXA Group. Nu de presidentsverkiezingen achter de rug zijn, hoopt hij op een nieuw stimuleringspakket van de overheid. Hierover wordt al lang gepraat in Washington, maar de betrokkenen zijn er nog altijd niet in geslaagd om met een werkend plan te komen.

De graadmeters in New York zijn maandag nog met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van voor het weekend. Beleggers op Wall Street waren goedgeluimd door positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna. De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 1,6 procent op 29.950,44 punten. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3626,91 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 12.013,38 punten.