Amerikaanse winkelverkopen nemen licht toe

WASHINGTON (AFN) - De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in oktober met 0,3 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde de Amerikaanse overheid.

Economen hadden in doorsnee een toename van de verkopen met 0,5 procent voorspeld. De verkopen van winkeliers in de VS namen in september nog met een herziene 1,6 procent toe.