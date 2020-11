Shell kreeg geld terug van Britse overheid

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell kreeg in 2019 geld terug van de Britse overheid omdat belastingverliezen werden geleden op investeringen in offshore-projecten in de Noordzee en omdat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk vergoedingen kreeg voor het ontmantelen van oude boorplatformen. Dit komt naar voren uit een jaarlijks rapport over de belastingafdracht van Shell.

Wereldwijd betaalde Shell vorig jaar in totaal 7,8 miljard dollar aan winstbelasting plus nog eens 5,9 miljard dollar aan licentiebetalingen. Shell betaalde het grootste bedrag, bijna 2,9 miljard dollar, in Oman, gevolgd door Noorwegen en Nigeria. In Nederland betaalde het bedrijf vorig jaar 340 miljoen dollar aan winstbelasting en royalties, vrijwel volledig via het belang van 50 procent in NAM.

Maar in het Verenigd Koninkrijk ontving Shell juist 116 miljoen dollar van de overheid, wat vergelijkbaar is met 2018. Ook in Frankrijk, Zuid-Afrika en Indonesië kreeg Shell geld terug, al was dat in veel mindere mate. Het Brits-Nederlandse bedrijf betaalt in 99 landen belastingen.