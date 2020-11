Chipmaker NXP sluit pact met Amazon Web Services

"Voor mobiliteits- en verzekeringsmaatschappijen zouden, als gevolg van de samenwerking, op termijn nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontstaan. Autogebruikers zouden bijvoorbeeld kortingen kunnen krijgen op basis van rijgedrag."



Als ze nog meer "big master is watching you" willen bereiken, moeten ze de Chinezen maar eens contacteren.

Je kunt bijvoorbeeld op basis van gezichtsherkenning de premie verhogen voor die personen die doodleuk door rood licht lopen. Etc etc.