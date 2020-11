Sif levert met Smulders monopiles voor windmolenpark op zee

quote: Realy schreef op 17 november 2020 09:45:

Let wel, windmolens worden alleen nog gebouwd om lopende contracten af te wikkelen, anders kost het de staat te veel claims en dus geld. Er zijn miljarden subsidies toegezegd en al weggegeven aan de energiemaatschappijen en aanverwante bedrijven. Nu blijkt dat windmolens en vergeet niet de biomassacentrales zeer milieu verstorend en milieu vervuilend zijn. Het draagvlak voor deze energie opwekkers is met 80% afgenomen. Je kan beter beleggen in kerncentrales en waterstof. Dat wordt de toekomst!

Sorry, klopt niet dit verhaal. Subsidies voor windmolens op zee? Dat was in het begin even. En waterstof? Dat zal toch ergens van gemaakt/gewonnen moeten worden. Nee biomassa subsidies is schandalig en stinkt bijna. Maar met het opwekken van groene waterstof voorziet men juist een grote toekomst. En jaja juist vlakbij zon energie parken en wind energie en dan vooral om meerdere redenen windmolens op zee.Het windpark in aanbouw heet Dogger Bank offshore en wordt volgens Sif het grootste windpark op zee ter wereld. Mooier kan je dit nieuws voor Sif bijna niet bedenken.