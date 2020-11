Sif levert met Smulders monopiles voor windmolenpark op zee

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif gaat samen met het Belgische Smulders Projects alle monopiles en transitiestukken leveren voor een windmolenpark voor de kust van Groot-Brittannië. Het windpark in aanbouw heet Dogger Bank offshore en wordt volgens Sif het grootste windpark op zee ter wereld.

De productie begint in 2021. Wanneer het windmolenpark af is moet het genoeg energie opwekken om elk jaar meer dan 4,5 miljoen huizen van stroom te voorzien. Dat is zo'n 5 procent van de elektriciteitsbehoefte van het Verenigd Koninkrijk.

De bedrijven hebben geen financiële details bekendgemaakt.