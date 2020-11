AEX neemt gas terug na opmars

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam bleef dinsdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Het positieve nieuws over de coronavaccins van de farmaceuten Pfizer en Moderna wordt daarbij afgewogen tegen de negatieve economische impact van de huidige strenge maatregelen om het virus in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 600,84 punten. De MidKap daalde een fractie tot 876,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen verloor 0,2 procent.

Grootste daler in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 2,5 procent. Prosus daalde 0,3 procent. De techinvesteerder behaalde in de eerste jaarhelft naar eigen zeggen goede resultaten ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wijst op de aanhoudende groei van de activiteiten op het gebied van e-commerce en de sterke prestaties van het Chinese technologieconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

ABN AMRO

ABN AMRO verloor 0,7 procent. De bank moet op zoek naar een nieuwe financieel directeur. De huidige financiële topman Clifford Abrahams vertrekt eind februari om bij de Britse branchegenoot Virgin Money UK aan de slag te gaan. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met een winst van 1,3 procent.

In de MidKap ging TKH aan kop met een plus van 4 procent. Het technologiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting. De impact van de coronacrisis op de activiteiten is volgens TKH minder groot dan eerder werd verwacht. Ook start de onderneming woensdag met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 25 miljoen euro.

EasyJet

In Londen zakte easyJet 3,5 procent. De Britse prijsvechter leed in het boekjaar 2020 zijn eerste jaarverlies ooit door de reisrestricties en de afnemende vraag naar tickets als gevolg van de coronacrisis.

In Madrid stond de bankensector in de schijnwerpers. De Spaanse banken BBVA (min 4 procent) en Banco de Sabadell (plus 3 procent) bevestigden gesprekken te voeren over een mogelijk fusie. De aandelen van de twee banken lieten maandag al forse koerswinsten zien door geruchten over een mogelijke samenwerking.

De euro was 1,1864 dollar waard, tegenover 1,1837 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 41,45 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 43,99 dollar per vat.