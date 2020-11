Door corona geplaagd Airbnb dient papierwerk voor beursgang in

SAN FRANCISCO (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Woningverhuursite Airbnb heeft zijn papieren voor de geplande beursgang in december geopenbaard. De onderneming rept in de documenten van mindere resultaten als gevolg van de coronacrisis die het toerisme vrijwel tot stilstand heeft gebracht, maar ook van een verwacht herstel op termijn.

Airbnb rapporteerde over de eerste negen maanden van het jaar een omzet van 2,5 miljard dollar. Dat is fors minder dan de 3,7 miljard dollar die een jaar eerder werd verdiend. Daarnaast resteerde onder de streep een tekort van bijna 700 miljoen dollar, waar dat na de eerste negen maanden van 2019 nog een min van 323 miljoen dollar was.

De verwachting is dat de vraag naar kleine accommodaties die Airbnb aanbiedt, aantrekt op het moment dat de crisis goeddeels is bezworen. Airbnb presteert naar eigen zeggen ook beter dan veel sectorgenoten die ook gebukt gaan onder de pandemie.

De beursgang van Airbnb is naar verwachting een van de grootste dit jaar en de grootste beursintroductie op techbeurs Nasdaq sinds de beursgang van Facebook in 2012. De woningverhuursite zou bij zijn beursdebuut kunnen profiteren van het herstel op de financiële markten dat in de tweede jaarhelft is ingezet, geholpen door de fiscale en monetaire steunmaatregelen.

Airbnb wil met de beursgang zeker 1 miljard dollar ophalen, afhankelijk van de vraag naar de stukken. Volgens ingewijden wordt op wel 3 miljard dollar gemikt. De waardering van Airbnb kan nog niet worden bepaald, omdat het bedrijf later met voorwaarden en andere details over de beursgang naar buiten komt.

Volgens schattingen is Airbnb momenteel zo'n 18 miljard dollar waard. Dat is fors minder dan het prijskaartje van 31 miljard dollar dat op de piek eind 2017 aan Airbnb hing.