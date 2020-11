'Beurzen nemen gas terug na opmars'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk licht lager. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine verliezen te beginnen. Beleggers nemen wat gas terug na de recente sterke opmars. De beurshandel blijft in de ban van het coronavirus. Het positieve nieuws over de coronavaccins van de farmaceuten Pfizer en Moderna wordt daarbij afgewogen tegen de negatieve economische impact van de huidige strenge maatregelen om het virus in te dammen.

Ook blijft de blik gericht op Brussel, waar Hongarije en Polen hun veto hebben gebruikt om de EU-meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds te blokkeren. De twee landen zijn het er niet mee eens dat de ontvangers van EU-geld worden afgerekend op hun omgang met de rechtsstaat. Hongarije en Polen worden er al langer van beschuldigd kritische journalisten en onafhankelijke rechters het werk onmogelijk te maken.

Op het Damrak gaf TKH een kijkje in de boeken. De ontwikkeling van de omzet en het resultaat in het derde kwartaal was volgens de technologiegroep conform de eerder uitgesproken verwachtingen. Het bedrijf voorziet een beperktere impact van de gevolgen van de coronapandemie en verhoogde zijn winstverwachting.

ABN AMRO

ABN AMRO kondigde aan dat financieel directeur Clifford Abrahams per 28 februari 2021 vertrekt bij de bank. Het proces om een nieuwe CFO te vinden is in gang gezet.

Prosus kwam maandag na de slotbel met een handelsbericht. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder behaalde in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar naar eigen zeggen goede resultaten ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wijst op de aanhoudende groei van de activiteiten op het gebied van e-commerce en sterke prestaties bij het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Prosus en moederbedrijf Naspers komen op maandag 23 november met volledige cijfers naar buiten.

Bankensector

In Madrid gaat de aandacht uit naar de bankensector. De Spaanse banken BBVA en Banco de Sabadell bevestigden gesprekken te voeren over een mogelijk fusie. Een samenvoeging van de activiteiten BBVA en Sabadell zou leiden tot de op een na grootste bank van het land. De aandelen van de twee banken lieten maandag al forse koerswinsten zien door geruchten over een mogelijke samenwerking.

De Europese beurzen sloten maandag met duidelijke winsten. De AEX-index won 0,8 procent tot 601,67 punten en de MidKap klom 2,1 procent tot 876,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,7 procent. Ook Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 29.950,44 punten. De S&P 500 steeg 1,2 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro was 1,1855 dollar waard, tegenover 1,1837 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 41,58 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 44,14 dollar per vat.