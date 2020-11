Tesla krijgt plek in S&P 500-index op Amerikaanse beurs

Tuurlijk komt er concurrentie, dat zou ook wel heel raar zijn. Tesla is met een straatlengte marktleider in de belangrijkste auto en EV markt ter wereld: ev-sales.blogspot.com/2020/10/china-s... Of dat dat een beurswaarde van 400 miljard verantwoord is een andere vraag. Dat voelt alsnog absurd hoog voor mij. Toch heb ik ook weer ergens het gevoel dat je straks een markt krijgt vergelijkbaar met smartphones. Ik denk wel dat naast elektrificatie er nog een hoop veranderingen aankomen op het gebied van mobility en Tesla nogal goed gepositioneerd is qua (software) technologie. Apple maakt daarin 70 - 80 % van de winst en bouwt een compleet ecosysteem. De rest moddert aan met 1 a 2 partijen die nog iets van resultaat boeken.