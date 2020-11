Tesla krijgt plek in S&P 500-index op Amerikaanse beurs

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Autofabrikant Tesla wordt in december opgenomen in de Amerikaanse beursindex S&P 500. Het is met een beurswaarde van zo'n 390 miljard dollar het grootste bedrijf dat ooit aan de lijst wordt toegevoegd.

Door de opname in de S&P 500 komt het aandeel Tesla in de portefeuilles van fondsen en volgers van de index terecht. In reactie op het nieuws steeg het aandeel van het in beurswaarde inmiddels waardevolste autobedrijf ter wereld in de zogeheten nabeurshandel in New York tot wel 15 procent.

Vanwege de omvang van Tesla wordt overwogen om het aandeel in twee stappen toe te voegen. Daarover maakt S&P later nog meer bekend.

De aankondiging hing al in de lucht omdat Tesla een aantal kwartalen op rij winst maakt, een voorwaarde voor een plek in de S&P 500. De maker van elektrische auto's maakte vorige maand bekend dat het voor de vijfde keer op rij een kwartaal heeft afgesloten met winst. Het bedrijf zette in de drie maanden tot en met september een gewin van 331 miljoen dollar in de boeken. Met het winstcijfer wist het bedrijf van oprichter en topman Elon Musk de verwachtingen van analisten te overtreffen. Dat deed Tesla ook met zijn omzet van bijna 8,8 miljard dollar, waar een jaar eerder 6,3 miljard dollar werd opgehaald.