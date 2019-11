Constructief telefoontje China en VS

Precies mijn idee. Tegenwoordig is er elke dag een Chinese of Amerikaanse topfunctionaris die vertelt hoe goed de onderhandelingen gaan. En ondertussen stijgen de beurzen daar iedere keer op.



Het uiteindelijke akkoord kan alleen maar teleurstellen. Amerika trekt gefaseerd tarieven in, China bestelt wat landbouwgoederen in de V.S. (met als gevolg dat het ergens anders niet wordt besteld) en er worden wat nauwelijks controleerbare afspraken gemaakt over intellectueel eigendom.



En over een jaar is Trump weer boos omdat het enorme handelstekort met China nauwelijks vermindert.