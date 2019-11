Aandeel Saudi Aramco gaat ruim 7 euro kosten

Lekker man. Het bloed van Jamal Khashoggi druipt er nog net niet vanaf. Dat mensen willen meewerken aan de beursgang van dit semi-staatsbedrijf van het meest corrupte en vulgaire regime op aarde stemt in en in treurig. Men moet wel beseffen dat Aramco altijd een verlengstuk zal zijn van de Saudische overheid, dus weet met wie je in bed kruipt.