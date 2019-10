Wall Street sluit met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 689

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met bescheiden winsten de dag uitgegaan. Beleggers op Wall Street lieten zich van hun voorzichtige kant zien terwijl ze de brexitdeal die tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is gesloten verwerkten. De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters veranderden sinds de opening nauwelijks meer. Verder was er het nodige bedrijfsnieuws.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 27.025,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij op 2997,95 punten entechbeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 8156,85 punten.

Technologieconcern IBM zette in het afgelopen kwartaal een lagere omzet in de boeken en ging 5,5 procent omlaag. Videostreamingdienst Netflix ging juist 2,5 procent omhoog. Dat bedrijf kreeg er meer abonnees bij dan waar kenners op hadden gerekend. Industrieel conglomeraat Honeywell scherpte zijn winstverwachting aan en ging 2,4 procent omhoog.

Philip Morris

Sigarettenfabrikant Philip Morris ging 1 procent omhoog. Het bedrijf liet goede cijfers zien voor zijn sigarettenalternatief IQOS. De winst van het bedrijf daalde wel door de dalende vraag naar traditionele sigaretten. IQOS is een alternatief voor het zogenaamde vapen. Op dat terrein maakte de bekende speler Juul bekend de verkoop van een capsules met een aantal zoete en fruitsmaken in de VS te stoppen. Sigarettenfabrikant Altria, die een flink belang in Juul heeft, steeg 1,8 procent.

Zakenbank Morgan Stanley kreeg er 1,5 procent bij, dankzij beter dan verwachte prestaties geholpen door zijn handelsactiviteiten. Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) schikte zaken over vaginaal gaas met aanklagers uit verschillende Amerikaanse staten voor 117 miljoen. J&J zou dat product, dat het in 2012 uit de handel nam na gezondheidsklachten van vrouwen, op misleidende wijze hebben gepromoot. J&J werd 0,7 procent hoger gezet

De euro was 1,1124 dollar waard, bijna evenveel als bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 54,04 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 59,95 dollar per vat.