Moeder MediaMarkt zet topman aan de kant

Gepubliceerd op | Views: 536

DÜSSELDORF (AFN) - Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, heeft per direct afscheid genomen van topman Jörn Werner. Er was sprake van een verschil van inzicht tussen de topman en de raad van commissarissen.

Bernhard Düttman, een van de commissarissen van de onderneming, neemt de rol van topman voor maximaal een jaar over. In die periode gaat het bedrijf op zoek naar een opvolger voor Werner.

Ceconomy is aan het reorganiseren om weer winstgevend te worden. Het bedrijf stelt dat het vertrek van Werner niet betekent dat de verwachtingen voor dit jaar niet gehaald worden.

Het is voor Ceconomy, dat in juli 2017 werd afgesplitst van groothandelsbedrijf Metro, al de tweede topman die vertrekt in iets meer dan een jaar. Half oktober vorig jaar stapte de toenmalige topman van de electronicaverkoper, de Nederlander Pieter Haas, op vanwege tegenvallende resultaten.