'Saudi Aramco stelt beursgang uit'

LONDEN (AFN) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco stelt zijn beursgang met enkele weken uit. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Eerder werd nog verwacht dat Saudi Aramco eind deze week of begin volgende week de aftrap zou geven richting een beursgang in november.

Het uitstel heeft te maken met de droneaanval op enkele olie-installaties vorige maand. Het oliebedrijf zou potentiële investeerders duidelijkheid willen geven over de gevolgen voor zijn kwartaalcijfers van die aanval. De financiële gevolgen van die aanval zouden meevallen.

Saudi Aramco zou eerst een belang van 1 tot 2 procent naar de beurs in Riyad willen brengen en later een internationale notering toevoegen. De waardering van Saudi Aramco moet circa 2000 miljard dollar bedragen, waarmee het concern direct het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou zijn. Als met de gang naar de beurs meer dan 25 miljard dollar wordt opgehaald wordt het record van de Chinese webwinkel Alibaba uit 2014 verbroken.