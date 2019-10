Ajax zonder supporters naar Chelsea

Gepubliceerd op | Views: 779

NYON (AFN) - Ajax moet het op 5 november in de uitwedstrijd tegen Chelsea voor de Champions League doen zonder eigen supporters. De tuchtcommissie van de UEFA heeft de Amsterdamse club verboden fans naar Londen mee te nemen vanwege de incidenten met aanhangers van Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) begin deze maand.

Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de ongeregeldheden tijdens het uitduel vorig seizoen met Benfica in Lissabon. Die voorwaardelijke straf is nu omgezet in een definitieve sanctie. Gaan de Amsterdammers binnen een jaar weer in de fout dan krijgen ze dezelfde straf.

Ajax moet voor de gebeurtenissen in Valencia tevens een boete betalen van 50.000 euro. Ajax dient ook nog een bedrag van 18.000 euro te betalen wegens onbehoorlijk gedrag van het team. Die sanctie wordt opgelegd bij vijf of meer gele kaarten voor dezelfde ploeg. In Valencia gingen zes Ajacieden op de bon.

Contact met Valencia

Ajax moet van de UEFA binnen dertig dagen contact met Valencia opnemen om de schade te vergoeden die de Nederlandse bezoekers hebben aangericht in het stadion. De Amsterdamse clubleiding heeft om aanvullende informatie gevraagd bij de UEFA. Daarna wordt gekeken of er beroep wordt aangetekend.

In afwachting van de uitspraak van de tuchtcommissie van de UEFA was Ajax nog niet begonnen met de verkoop van tickets voor het duel in Londen. De kampioen van Nederland had slechts 750 kaartjes toegewezen gekregen van de Engelse autoriteiten, die aanvankelijk helemaal geen fans van Ajax wilden toelaten op Stamford Bridge vanwege het recente wangedrag in Europa van de Amsterdamse aanhang.

Na interventie door de Amsterdamse clubleiding kwamen er toch tickets voor fans uit Nederland beschikbaar, maar alleen voor het onderste deel van het uitvak. Op 5 november zullen er op Stamford Bridge nu echter helemaal geen grote groepen fans uit Nederland aanwezig zijn, tenzij een eventueel beroep van Ajax nog effect sorteert.