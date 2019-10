Kiadis verwacht afwijzing van EMA

Gepubliceerd op | Views: 585

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma verwacht niet meer dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn medicijn ATIR101 volgend jaar goedkeurt. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf liet weten dat de medicijnenwaakhond de aangeleverde informatie onvoldoende vond. Kiadis wil na afloop van een lopende fase 3-test een nieuwe aanvraag indienen.

Topman Arthur Lahr noemt het nieuws vanuit het EMA "zeer teleurstellend". Kiadis had de aanvraag twee jaar geleden ingediend op basis van resultaten van een fase 2-test. Vanuit het geneesmiddelenbureau had de biotechnoloog toen te horen gekregen dat die informatie voldoende was. Inmiddels heeft het EMA zijn standaarden veranderd en wordt de informatie niet meer als voldoende beschouwd.

De eerste resultaten van de fase 3-test worden in 2021 verwacht. Financieel directeur Scott Holmes laat desondanks weten dat de langetermijnverwachtingen voor omzet uit ATIR101 niet substantieel veranderen. Ook de kapitaalbehoefte van Kiadis op de korte termijn blijft grotendeels gelijk.