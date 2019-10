Alternatief sigaret Philip Morris in trek

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: tabak

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Tabaksfabrikant Philip Morris heeft het voorbije kwartaal goede zaken gedaan met zijn alternatief voor sigaretten IQOS. Dat product won marktaandeel. De winst van het Amerikaanse bedrijf zakte vergeleken met een jaar eerder alsnog in, vanwege de aanhoudende neergang van de traditionele sigarettenmarkt.

Het marktaandeel van IQOS, waarbij een elektronisch apparaatje tabakssticks verhit maar de tabak niet verbrandt, steeg tot 5,1 procent buiten de Verenigde Staten. Op zijn thuismarkt kreeg de tabaksproducent onlangs een goedkeuring van waakhond FDA, waardoor het product sinds kort verkrijgbaar is voor Amerikanen. Onder de streep bleef 1,9 miljard dollar over, een daling van bijna 16 procent op jaarbasis. De winst per aandeel kwam hoger uit dan waar analisten in doorsnee op rekenden.