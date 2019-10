'Wall Street licht hoger na brexitdeal'

Gepubliceerd op | Views: 456

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan donderdag naar verwachting licht hoger openen. Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat de Europese Unie en Groot-Brittannië een brexitdeal hebben gesloten. Ook zijn er opnieuw veel kwartaalresultaten van onder meer IBM, Netflix en Morgan Stanley en verschillende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

De ontwikkelingen aan het handelsfront worden ook gevolgd. Het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat bij de recente handelsgesprekken met de VS aanzienlijke vooruitgang is geboekt, nadat beide grootmachten vorige week een gedeeltelijke handelsdeal sloten. Momenteel wordt met de Amerikanen gewerkt om de deal formeel op schrift te stellen, aldus Peking.

Technologieconcern IBM lijkt een behoorlijk lagere opening te krijgen. Het bedrijf zag de omzet in het afgelopen verder dalen, terwijl analisten hadden gerekend op een stijging. De koers van onlinevideodienst Netflix lijkt juist een flinke sprong te gaan maken. In de afgelopen periode kreeg Netflix er bijna 6,8 miljoen abonnees bij. Dat is meer dan kenners hadden voorspeld.

Financiële fondsen

Zakenbank Morgan Stanley staat op winst voorbeurs, dankzij beter dan verwachte prestaties geholpen door zijn handelsactiviteiten. Andere financiële fondsen zoals JPMorgan Chase, Citigroup en Bank of America lijken mee te liften op de resultaten van Morgan Stanley.

Industrieel conglomeraat Honeywell International heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verder aangescherpt. Het bedrijf doet onder meer goede zaken met zijn gebouwentechnologie- en luchtvaartdivisies. Andere bedrijven die de boeken openden waren bijvoorbeeld aluminiumproducent Alcoa en tabaksfabrikant Philip Morris International.

Macrogebied

Op macrogebied werd gemeld dat de uitkeringsaanvragen vorige week zijn gestegen, terwijl de woningbouw in september is gedaald. Verder bleek dat de bedrijvigheid rond Philadelphia in oktober minder sterk groeit dan een maand eerder. Kort voor opening worden nog gegevens gemeld over de Amerikaanse industriële productie.

De markten in New York sloten woensdag met lichte verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 27.001,98 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2989,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 8124,18 punten.