Morgan Stanley weerstaat weerbarstige markt

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met hogere opbrengsten die zich ook vertaalden in meer winst. Topman James Gorman toonde zich tevreden met het resultaat en wees er in het bijzonder op dat de bank zijn rendement op peil wist te houden ondanks de "typische zomervertraging" en volatiliteit op de markten.

De winst van de bank viel met 2,2 miljard dollar een slordige 100 miljoen dollar hoger uit dan een jaar eerder. Het resultaat was ook beter dan waar kenners in doorsnee van uitgingen. De opbrengsten stegen van 9,9 miljard dollar tot 10 miljard dollar. Ook dit cijfer was beter dan in doorsnee door analisten was voorzien. Het was het derde kwartaal op rij dat Morgan Stanley zijn opbrengsten op minstens 10 miljard dollar zag uitkomen.

De bank wist over bijna de gehele breedte van het concern zijn resultaten te verbeteren. Dat gold in het bijzonder voor de handel in obligaties en de adviesdiensten bij fusies en overnames. Alleen bij de divisie vermogensbeheer was sprake van een daling.