'Aankondiging beursgang Aramco volgende week'

RIYAD (AFN/RTR) - De beursgang van Saudi Aramco, het Saudische staatsoliebedrijf, kan volgende week officieel worden aangekondigd. Het kan de grootste beursgang ter wereld worden.

Naar verluidt brengen de Saudi's eerst een belang van 1 tot 2 procent naar de beurs in Riyad, waarna later een internationale notering volgt. Als met de aandelenverkoop meer dan 25 miljard dollar wordt opgehaald zou dat een record zijn. De grootste beursgang tot dusver is die van het Chinese internetconcern Alibaba in New York in 2014 ter waarde van 25 miljard dollar.

De waardering van Saudi Aramco moet circa 2000 miljard dollar bedragen, waarmee het concern direct het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou zijn. Ter vergelijking: de beurswaarde van Microsoft en Apple, de meeste waardevolle bedrijven nu, ligt op ongeveer de helft van dat bedrag.

Het is al langere tijd de vraag wanneer de stap naar de aandelenmarkt gemaakt gaat worden. Een droneaanval op olie-installaties van Aramco in september veroorzaakte zorgen op de financiële markten. Saudi-Arabië gaat de opbrengsten van de beursgang waarschijnlijk gebruiken voor investeringen om minder afhankelijk te worden van olie-inkomsten.