Heijmans aan de slag met energienet Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 606

AMSTERDAM (AFN) - Heijmans gaat met aannemers Van Gelder en Stam & Co voor netbeheerder Liander aan de slag met het energienet van Amsterdam. De ondernemingen tekenden daarvoor een contract ter waarde van 160 miljoen euro.

De aannemers gaan in de hoofdstad de komende vier jaar gas- en elektrawerkzaamheden uitvoeren. Doordat zij zich toeleggen op uiteenlopende standaard werkzaamheden, zoals het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet en de vervanging van gasleidingen, kunnen monteurs van Liander meer specialistische werkzaamheden uitvoeren.

Elke aannemer krijgt een eigen gebied in de stad. Voor Van Gelder is dat Amsterdam-West, Amsterdam-Zuid, Westpoort en Nieuw-West, Heijmans richt zich op Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord inclusief Landsmeer en Stam & Co gaat aan het werk in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuidoost inclusief Diemen.

Het contract sluit aan op een eerdere Liander-overeenkomst waar ook Heijmans bij betrokken was. In augustus tekende Liander een contract met verschillende aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4500 zogeheten middenspanningsruimtes in Flevoland, Friesland, Noord- en Zuid-Holland.