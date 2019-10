HSBC zet mogelijk mes in handelsdivisies

Gepubliceerd op | Views: 394

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank HSBC zet mogelijk het mes in handelsdivisies als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. Een deel van de handelaren, die voor de bank in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk actief zijn, moet daarbij vrezen voor hun baan.

Het plan komt uit de koker van interim topman Noel Quinn, zo meldden bronnen rond de bank. Quinn aast op een permanente aanstelling als baas van de bank. De Aziatische handelsdivisies van HSBC blijven buiten schot. De internationaal opererende bank verdient het bulk van zijn geld in de regio groot-China.

HSBC-voorzitter Mark Tucker meldde eerder al dat de bank de broekriem moet aanhalen. Hij sprak daarbij over radicale ingrepen. Volgens bronnen zou gesproken zijn over de verkoop van de Franse retailbank, waarmee in een klap 8000 medewerkers van de loonlijst zouden verdwijnen.