Britse winkelverkopen blijven onveranderd

Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in september op maandbasis stabiel gebleven. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau. In augustus gingen de Britse winkelverkopen nog met een herziene 0,3 procent omlaag.

Economen hadden in doorsnee een daling van het verkoopvolume met 0,2 procent voorspeld. De verkoop van levensmiddelen ging omhoog, net als die van kleding en huishoudelijke producten. Bij warenhuizen zakte de verkoop juist.