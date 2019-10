Ajax haalt banden aan met Chinese club

Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: China

GUANGZHOU (AFN) - Ajax heeft de samenwerking met de Chinese voetbalclub Guangzhou R&F FC uitgebreid. Nog eens drie stafleden gaan naar China om te werken in de jeugdopleiding van Guangzhou R&F. Ajax heeft sinds eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de Chinese club.

Ed Engelkes, oud-trainer van de vrouwen van Ajax, is in China gestationeerd als coördinator van de samenwerking. Engelkes had hulp van vier stafleden van Ajax, maar daar komen er nu nog drie bij. "We zijn blij en trots op de uitbreiding van dit partnership", zegt directeur Edwin van der Sar van Ajax. "Het toont de tevredenheid en het vertrouwen van onze Chinese partner en het is duidelijk dat we ons werk op hoog niveau doen."

Als blijk van dank en respect heeft Guangzhou R&F het stadion van het jeugdcomplex vernoemd naar Van der Sar. Op de gevel van het 'Edwin van der Sar Stadium' prijkt nu een grote foto van de oud-doelman in zijn actieve periode bij Ajax. De landskampioen heeft de afgelopen jaren ook internationale samenwerkingen gesloten in Japan, Australië en de Verenigde Staten.

Het aandeel Ajax stond omstreeks 10.30 uur 0,3 procent lager op 19,25 euro.