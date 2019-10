China: goede vooruitgang bij gesprekken VS

De zegsman verklaarde dat momenteel met de Amerikanen wordt gewerkt om de deal formeel op schrift te stellen. Het doel van China is om de handelsoorlog te beëindigen en alle tarieven te schrappen. Peking hoopt hier vooruitgang mee te boeken in overleg met Washington , aldus de woordvoerder.



Zijn ze nou die "no-real-deal" van vrijdag aan het opschrijven of zijn ze, gedurende het schrijven, aan het heronderhandelen?

Begrijp anders het nut en/of de noodzaak van dit persbericht niet helemaal.