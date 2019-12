KBC verlaagt koersdoel Flow Traders

quote: pmav schreef op 17 okt 2019 om 11:15:

Moeilijk om positief te zijn bij een pay-out ratio van 163%.

Moeilijk om positief te zijn bij een pay-out ratio van 163%.

Pay-out beleid dat uitgevoerd wordt is minimaal 50% uitbetalen (zoals vele bedrijven). Dit doen ze ook altijd, afgelopen jaren iets van 70%.En als ze dit nu weer doen, dan betekent dit een dividend van zeker 4%.Lijkt mij niet verkeerd voor een bedrijf dat in een overgangsfase zit. Waarbij meer differentiatie in propositie komt. Met stabielere winstverwachtingen tot gevolg.Zwaai,Ronald