KBC verlaagt koersdoel Flow Traders

AMSTERDAM (AFN)

AMSTERDAM (AFN) - De tegenvallende prestaties van Flow Traders in de Verenigde Staten zijn eigenlijk de enige smet op het kwartaalbericht van de beursintermediair, zeggen analisten van KBC Securities. Maar die smet is wel zo groot dat ze hun modellen voor het bedrijf hebben moeten aanpassen. Het koersdoel voor Flow Traders gaat omlaag van 30 euro naar 28,50 euro, bij een gelijkblijvend koopadvies.

Dat de Amerikaanse handelsinkomsten wederom daalden komt omdat de opleving in handelsactiviteit aan de overzijde van de Atlantische Oceaan vooral plaatshad in handel waarin Flow Traders minder vertegenwoordigd is. De handelsprestaties van vastrentende waarden in de VS waren niet zoals het bedrijf had verwacht.

Volgens de marktvorsers bij KBC werkte de situatie in de VS ook door in de marge van Flow Traders. Die ging daardoor stevig omlaag. De analisten vinden dat de tegenvaller neerkomt op een nieuw niveau van volatiliteit, en dat hadden ze niet zien aankomen. Afgezien van de Amerikaanse situatie was overigens sprake van een "fantastisch" handelsbericht, aldus KBC.

'Eenmalige tegenvaller'

Ook bij ING geven de analisten een negatief oordeel over de kwartaalresultaten van Flow Traders. Wel heeft ING de indruk dat Flow Traders inmiddels druk bezig is met verbeteringen op het vlak van vastrentende waarden. De kenners denken daarom dat het mogelijk bij een eenmalige tegenvaller blijft. Ook merkt ING op dat het met de ETP-handel in Noord- en Zuid-Amerika wel de goede kant op ging. ING handhaaft zijn koopadvies, met een koersdoel van 30 euro.

Het aandeel Flow Traders noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur 6,8 procent lager op 21,44 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste daler in de Amsterdamse MidKap.