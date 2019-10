'Hopen op positieve signalen bij Sligro'

Gepubliceerd op | Views: 478

AMSTERDAM (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro kampt met name in Nederland met tegenvallende resultaten. Kenners van KBC Securities bestempelen de Nederlandse situatie als zorgelijk. De analisten verwachten evengoed nog veel van de eerdere overeenkomst met de groothandelsactiviteiten van Heineken. Het is daarom wachten op positieve signalen.

KBC wijst in het bijzonder op de impact van de resultaten door een tanende vraag. Dat Heinekenklanten weglopen wakkert bestaande zorgen verder aan. Evengoed blijft KBC erbij dat er muziek zit in de Heinekendeal. Daarbij moet Sligro in staat zijn meer synergievoordelen te bewerkstelligen.

Sligro heeft volgens KBC al de nodige maatregelen genomen om weggelopen klanten terug te winnen. Dit lijkt positief uit te pakken. KBC wijst er verder op dat Sligro de markten eerder al heeft geïnformeerd over mindere prestaties. Ook initiatieven om kosten te verlagen nemen meer tijd in beslag dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

KBC zegt in zijn ramingen al voorzichtig te zijn. Verder wijzen de kenners op de groeipotentie in België. KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 31 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag omstreeks 09.15 uur 10,2 procent lager op 22,00 euro.