'Unilever moet portfolio bekijken'

Gepubliceerd op | Views: 189

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De roep om portfoliowijzigingen bij Unilever zal toenemen na de "gemixte" cijfers over het derde kwartaal. Dat concludeert een analist van Citi.

De vergelijkbare omzetgroei steeg afgelopen periode met 2,9 procent. Dat was minder dan de eigen verwachtingen en dan de gemiddelde consensus van analisten. Citi had echter op een iets geringere groei gerekend, maar zag wel dat met name de tak voor persoonlijke verzorging te maken heeft met "uitdagingen". Financieel topman Graeme Pitkethly beaamde dat in een toelichting op de cijfers.

Citi handhaafde zijn koopadvies voor Unilever. Het aandeel stond omstreeks 09.15 uur 0,7 procent hoger in de AEX op 54,38 euro.