Unilever klimt, Flow Traders daalt op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het brexitoverleg in de gaten. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van Unilever in goede aarde. Flow Traders werd lager gezet na teleurstellende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel vlak op 576,88 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 847,54 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs zakte 0,2 procent. Londen noteerde een fractie lager.

Unilever klom 0,7 procent bij de hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern heeft in het derde kwartaal zijn eigen groeiverwachting niet gehaald. In de eerste twee kwartalen van 2019 lukte dat nog wel. Topman Alan Jope belooft dat het concern de komende tijd orde op zaken stelt door te innoveren en aanpassingen te doen in zijn merkenportefeuille. Unilever houdt vast aan zijn doelstellingen voor het hele jaar.

Bij de middelgrote fondsen zakte Flow Traders bijna 5 procent. De beursintermediair profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit. Vooral in Azië en het Pacifisch gebied was de situatie gunstig voor het bedrijf. In Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten van het bedrijf wel weer stevig omlaag.