'Focus op chipsector na cijfers TSMC'

Als ik het goed zie is de koers van TSMC zelf vandaag gedaald ?



ASML heeft een unieke positie en een geweldig toekomstperspectief.



De vraag is alleen of met een huidige K-W verhouding van 38 dat niet ruimschoots in de koers is verwerkt.



De goede resultaten van TSMC zitten ook al lang in de koers van ASML