Bodemonderzoeker PGS heeft getij mee

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Noorse bodemonderzoeker PGS heeft de voorbije maanden geprofiteerd van verbeterde marktomstandigheden. De branchegenoot van het Nederlandse Fugro sloot het derde kwartaal af met een winst van 31,5 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog een tekort van 35,4 miljoen dollar resteerde.

Het orderboek van PGS is momenteel gevuld met 336 miljoen dollar aan opdrachten. Eind juni hadden de Noren nog voor 300 miljoen dollar aan werk op de plank liggen. Volgens PGS toont dit aan dat er sprake is van aanhoudend herstel op de markt waarin het actief is.

Als bekend steeg de omzet van PGS van 192 miljoen dollar naar 234 miljoen dollar. Het bedrijf publiceerde eerder deze maand al voorlopige omzetcijfers. Ondanks voorziene groei en hogere contractprijzen ging het aandeel van PGS toen hard onderuit op de beurs in Oslo.