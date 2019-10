Zwakke ijsverkoop drukt omzetgroei Unilever

Vroeger had ongezond Ben & Jerry's ijs nog wel lekkere smaken, maar sinds Unilever het heeft overgenomen is het ijs smerig en is het een deug merk geworden.....zo hypocriet, want het is zoooo ongezond. Als merk net doen alsof je de wereld redt, terwijl je als merk de grote drijfveer bent van de ongezonde levensstijl van de sociale onderklasse die niet begrijpt welk voedsel gezond of ongezond is. Een heel groot deel van geproduceerde voedsel uit een fabriek is ongezond en is alleen maar te doen om de smaak en de marge van de fabrikant.