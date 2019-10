Nikkei nipt lager na afwachtende sessie

Gepubliceerd op | Views: 341

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag nipt lager gesloten na een afwachtende handelssessie. Beleggers namen wat gas terug na de sterke opmars in de afgelopen twee handelsdagen en keken vooral uit naar de uitkomsten van het brexitoverleg en de verdere ontwikkelingen rond de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 22.451,86 punten en bleef daarmee in de buurt van het hoogste niveau in tien maanden. De Japanse chipbedrijven verloren terrein na de sterke koerswinsten een dag eerder. Tokyo Electron zakte 0,6 procent en Screen Holdings daalde 1,4 procent.

SoftBank won 1,1 procent. De tech-investeerder is volgens zakenkrant Nikkei bereid 5 miljard dollar te steken in The We Company, het moederbedrijf van kantoorruimteverhuurder WeWork. WeWork raakte in financiële problemen nadat het zijn plannen voor een beursgang afblies. SoftBank zal het reddingsplan volgens de krant binnenkort aan WeWork voorleggen.

Hongkong

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,4 procent vooruit. Vooral de projectontwikkelaars waren in trek. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, liet in haar jaarlijkse toespraak weten de toegang tot betaalbare woonruimte in de miljoenenstad te willen verbeteren.

De beurs in Shanghai noteerde vlak en in Seoul zakte de Kospi 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in. CSL zakte 0,2 procent. Het Australische biotechnologiebedrijf beschuldigde onlangs zijn Nederlandse branchegenoot Pharming van het aanzetten tot bedrijfsspionage.