Brazilië en VS stuwen omzet Nestlé

VEVEY (AFN) - Levensmiddelenproducent Nestlé heeft in de eerste negen maanden van het jaar zijn omzet op eigen kracht opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. De branchegenoot van Unilever deed goede zaken profiteerde onder meer van een samenwerking met Starbucks. Daarbij kondigde aan zijn aandeelhouders te belonen met een aandeleninkoopprogramma van 20 miljard Zwitserse frank, omgerekend 18,2 miljard euro.

De opbrengsten op eigen kracht dikten in de afgelopen negen maanden aan met 3,7 procent op jaarbasis. De omzettoename in Noord- en Zuid-Amerika lag op 4,1 procent. De verkoop van Starbucks-koffie voor in zijn Nestlé-espressoapparaten trok verder aan. Ook de diervoedingproducten van Purina vonden gretig aftrek. De totale omzet was in de verslagperiode 68 miljard frank.

Het onderdeel dat water onder merken als Perrier en S.Pellegrino verkoopt was een smet op de resultaten. De omzet op eigen kracht zakte daar met 2,5 procent. Hoofd van die tak Maurizio Patarnello vertrekt eind dit jaar en het onderdeel wordt geïntegreerd in het concern.