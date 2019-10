Groei handelsactiviteit goed voor Flow Traders

Gepubliceerd op | Views: 1.927

AMSTERDAM (AFN) - Flow Traders profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit. Vooral in Azië en het Pacifisch gebied was de situatie gunstig voor de beursintermediair. In Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten van het bedrijf wel weer stevig omlaag.

Dat laatste komt omdat de opleving aan de overzijde van de Atlantische Oceaan vooral plaatshad in handel waarin Flow Traders minder vertegenwoordigd is. De handelsprestaties van vastrentende waarden in de Verenigde Staten waren niet zoals verwacht.

Alles bij elkaar zag Flow Traders zijn handelsinkomsten op kwartaalbasis toch weer terugzakken, met 1 procent tot 53,3 miljoen euro. Onder de streep bleef 6 procent minder winst over op 12,9 miljoen euro.

Topman Dennis Dijkstra benadrukt in een toelichting dat Flow Traders zijn leidende positie op het gebied van ETP-handel verder wist uit te breiden. Ook slaagde de onderneming er volgens hem in om vast te houden aan een sterke kostendiscipline. De kostenstijgingen waren ruim binnen de verwachtingen, zegt hij.