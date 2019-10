Pernod Ricard voelt afzwakking China en India

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: China, India

PARIJS (AFN/RTR) - De Franse drankenproducent Pernod Ricard heeft last van de afnemende vraag in Azië. De omzetgroei zwakte flink af in vergelijking met een jaar eerder, maar daar werd al rekening mee gehouden.

De omzet steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, mede geholpen door wisselkoerseffecten, met 4 procent tot een kleine 2,5 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de groei 1,3 procent. Een jaar eerder steeg de omzet in het eerste kwartaal nog met dik 10 procent.

De eigenaar van Absolut-vodka en Martell-cognac houdt vast aan zijn eerder afgegeven jaardoelstelling van 5 tot 7 procent groei van de terugkerende winst op eigen kracht. Ook werd gemeld dat de op een na grootste sterkedrankfabrikant ter wereld na Diageo is begonnen met het eerste deel van zijn eerder gemelde aandeleninkoopprogramma van in totaal 1 miljard euro.