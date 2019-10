TSMC profiteert van sterke vraag naar iPhones

Gepubliceerd op | Views: 91

HSINCHU (AFN/BLOOMBERG) - Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft in het derde kwartaal meer winst en omzet behaald, geholpen door een sterke verkoop van chips voor de nieuwste iPhones. TSMC behoort tot 's werelds grootste makers van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei. Het concern is ook een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

De omzet bedroeg 293 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 8,8 miljard euro. Dat was ruim 260 miljard Taiwanese dollar een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 101 miljard Taiwanese dollar, een stijging van 13,5 procent vergeleken met een jaar eerder. De resultaten vielen beter uit dan analisten hadden verwacht.

Op de beurs is het aandeel TSMC naar een recordniveau gestegen door optimisme rond de nieuwe iPhones van Apple die in september werden onthuld. Eerder deze maand werd in zakenmedia gemeld dat Apple de productie van iPhones heeft opgeschroefd dankzij de populariteit van de nieuwste smartphones.