Heinekenklant omarmt Sligro nog niet

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een lagere vergelijkbare omzet in vergelijking met een jaar eerder. Vooral klanten die Sligro erbij kreeg na de overname van de groothandelsactiviteiten van Heineken deden minder bestellingen bij het bedrijf. Al met al rekent Sligro voor het hele jaar op een fors lagere brutowinst in vergelijking met een jaar eerder.

Sligro zag de omzet in de meetperiode uitkomen op 605 miljoen euro. Dat was meer dan de 591 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij moet worden aangetekend dat de recent overgenomen activiteiten van De Kweker in het derde kwartaal 30 miljoen euro bijdroegen aan de opbrengsten.

De sterke omzetdaling bij de Heinekenklanten heeft volgens Sligro twee oorzaken. Ten eerste is daar de breuk met de voormalig wijnleverancier van Heineken eerder dit jaar. Ten tweede heeft Sligro zijn belofte van één bestelling, één levering en één factuur aan klanten nog niet ingelost.

Omzetherstel

De integratie van de overgenomen groothandelsactiviteiten van Heineken blijft een belangrijk speerpunt van Sligro. Vanaf volgend jaar moeten de voordelen van de deal zich nadrukkelijker uitbetalen. Daarbij spreekt Sligro van omzetherstel en kostenbesparingen.

Voor dit jaar rekent Sligro op een brutowinst (ebit) van 40 miljoen tot 45 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 53 miljoen euro. Exclusief eenmalige lasten in relatie tot de verkoop van EMTÉ-supermarkten en de organisatieaanpassingen kwamen Sligro vorig jaar tot een brutowinst van 82 miljoen euro.