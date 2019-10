Ericsson ziet sterkere vraag 5G-apparatuur

Gepubliceerd op | Views: 271

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson verhoogt zijn verwachting voor de omzet in 2020. Volgens het bedrijf is de vraag naar apparatuur voor supersnel 5G-internet door telecomondernemingen sterker dan verwacht en wordt daar de vruchten van geplukt.

Voor volgend jaar gaat Ericsson nu uit van een omzet in een bandbreedte van 230 miljard tot 250 miljard kroon, omgerekend 21 miljard tot 23 miljard euro. Eerder werd gemikt op een omzet tussen 210 miljard tot 220 miljard kroon. De doelstelling voor een operationele marge van meer dan 10 procent blijft staan.

Ericsson boekte in het derde kwartaal van dit jaar een omzet van 57,1 miljard kroon. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder, geholpen door groei in Noord-Amerika en Oost-Azië. Het bedrijf leed een nettoverlies van 6,9 miljard kroon. Dat komt door een voorziening van meer dan 1 miljard euro vanwege een onderzoek door Amerikaanse autoriteiten naar ongeoorloofde betalingen voor het binnenhalen van contract in de jaren negentig.