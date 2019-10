Huurinkomsten NSI dalen, wel minder leegstand

Gepubliceerd op | Views: 300

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedfonds NSI heeft andermaal de huurinkomsten zien dalen. Wel wist de onderneming de leegstand terug te brengen, zo kwam naar voren uit een handelsupdate. De winst per aandeel over heel het jaar komt naar verwachting hoger uit dan waar eerder op werd gerekend.

De brutohuurinkomsten bedroegen in de eerste negen maanden van het jaar 61,9 miljoen euro. Dat betekende een daling van 3,1 procent op jaarbasis. Volgens NSI is dit puur het resultaat van wisselingen van bezittingen. Op vergelijkbare basis was sprake van 2,6 procent groei van de huurinkomsten. De nettohuurinkomsten bedroegen 48,8 miljoen euro, 4,7 procent minder dan vorig jaar.

NSI wist zijn bezettingsgraad te verbeteren. De onderneming verwacht dat eind dit jaar minder dan 10 procent van zijn panden leeg zal staan, tegen 13,8 procent bij aanvang van het boekjaar. Aan het eind van het derde kwartaal bedroeg de leegstand 13,2 procent. De onderneming wijst er verder op dat de tanende economische omstandigheden de vooruitzichten van huurgroei in de weg kunnen zitten.

Kleine overnames

NSI zegt ook te blijven mikken op kleine overnames, mogelijk nog dit jaar. Daarnaast zullen ook bezittingen van de hand gedaan blijven worden. NSI rekent op een winst per aandeel (EPRA) van 2,50 euro tot 2,55 euro per aandeel dit jaar. Eerder dit jaar ging NSI hier uit van maximaal 2,50 euro per aandeel.

De kosten bij NSI lopen iets op omdat de onderneming meer mensen aanneemt om de "interne ontwikkelingscapaciteit" te verbeteren.