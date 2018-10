'Fed nog niet klaar met renteverhogingen'

Gepubliceerd op | Views: 2.477 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De beleidsmakers van de Federal Reserve hebben op hun meeste recente beleidsvergadering gesproken over hoever ze willen gaan met het opvoeren van de rente in de Verenigde Staten. Volgens de notulen van de bijeenkomst zal de rente uiteindelijk naar ongeveer 3 procent moeten. Maar een meerderheid van de Fed-bestuurders denkt dat de rente best tijdelijk nog wat extra opgekrikt kan worden, alvorens terug te gaan naar het voor de lange termijn gewenste niveau.

President Donald Trump heeft zich al herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het stapje voor stapje opvoeren van de rente in de VS. Maar de Fed lijkt zich weinig van die opmerkingen aan te trekken. De koepel van Amerikaanse centrale banken verhoogde de rente vorige maand wederom een beetje, naar een bandbreedte van 2 tot 2,25 procent.

Het was de derde renteverhoging van dit jaar. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu acht maal opgekrikt. Dit jaar verhoogt de Fed de rente waarschijnlijk nog een keer, zo is de prognose. In 2019 zullen er dan naar verwachting nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.